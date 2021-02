Úplná katastrofa pro tělo i duši, říká lékař Balík k distanční výuce a zákazu sportování dětí

Patříte mezi odborníky, kteří se přiklánějí k okamžitému návratu dětí do škol. Souhlasíte s tím i za cenu testování dětí a nošení roušek?

Ano, určitý kompromis je nutný pro udržení konsenzu mezi laiky a odborníky. Většina odborných prací na jejichž podkladě je možné školy otevřít, pracuje s určitou epidemiologickou edukací žáků a učitelů.

Jakou vy sám jako rodič máte zkušenost s distanční výukou? V čem spatřujete největší problém?

Z psychologického hlediska to nefunguje u dětí do 16 až 17 let, je to dlouhodobě demotivující. Většina dětí nejsou introverti, kterým by to vyhovovalo, navíc mnozí z nich nemají rodiče na home office, kteří by se jim mohli denně věnovat.

Manželka je také lékařka, denně se tak doma po práci scházíme okolo sedmé hodiny večer. Popravdě je nám líto zavřených dětí o samotě doma, a to téměř již rok. Pro nás zdravotníky je vše o to složitější, že jsme zatíženi přesčasy a službami v nemocnici.

Je to úplná katastrofa pro fyzické i duševní zdraví mladé generace a nevím, jak to napravit.

Z nákazy mají často strach i mnozí učitelé. Někteří z nich již měli covid opakovaně a bojí se, že když onemocní potřetí, už to nezvládnou. Opravdu při opakovaných infekcích nemůže docházet k horším průběhům?

Bohužel, k tomuto tvrzení nemáme validní data. V medicíně neplatí, že pozitivita se rovná nemoc, a v některých publikovaných souborech třeba z Jižní Ameriky se toto míchá. Někdo mohl být pozitivní s minimálními nebo žádnými příznaky a onemocnět o několik měsíců později. Naopak máme validní data, že klinicky zřejmé prodělané onemocnění zanechává minimálně šesti až osmiměsíční imunitu, zřejmě i delší.

Izraelští vědci v souvislosti s britskou mutací koronaviru tvrdí, že tato mutace mnohem více postihuje děti, a to i ve věkové hranici 6 až 9 let, a pak také mladé jedince mezi 20 až 30 lety či těhotné ženy, což ještě před půl rokem bylo vcelku vzácné. Jak si to vysvětlujete? Zaznamenali jste i vy v nemocnicích větší počet lidí v nižším věku s těžkým průběhem onemocnění?

Mutace jsou obecně více nakažlivé, a to asi 1,4 až 1,7krát. To znamená, že jimi onemocní více lidí, a zatím nikdo neprokázal, že by byly pro organismus nebezpečnější. Více nemocných může znamenat i více ve skupinách, kde se závažný covid-19 doteď vyskytoval minimálně, jako jsou například těhotné ženy. I přesto je u nich stejně jako u dětí výskyt velmi sporadický a z epidemiologického hlediska nehraje žádnou roli.

Co natrénujete hlavou i tělem do 20 let, to už vám nikdo nevezme. Jeden rok výpadek ve všem mohou dohnat jen velmi nadaní jedinci

Těhotné se SARS-CoV-2 jako pracoviště pro komplikované a rizikové případy přitahujeme, jejich vzestup ale nevidíme. Věkový medián našich nejtěžších forem v intenzivní péči je stále po celý rok pandemie 60 až 61 let.

Některé rodiče více než zavřené školy trápí, že jejich děti nemohou trénovat se svými sportovními oddíly. Spousta dětí už kvůli té dlouhé stopce ztratila motivaci dál ve sportu pokračovat. Jak vnímáte tento problém?

Je to úplná katastrofa pro fyzické i duševní zdraví mladé generace a nevím, jak to napravit. Co natrénujete hlavou i tělem do 20 let, to už vám nikdo nevezme. Roční výpadek ve všem mohou dohnat jen velmi nadaní jedinci. Doufám, že jich máme v ČR dostatek.

Mnozí lidé nyní těžce nesou i zavřené sjezdovky, tedy i nemožnost provozovat venkovní sport, pro který jsou navíc letos naprosto skvělé podmínky. Není to zbytečné opatření, když venku nehrozí taková kumulace viru z pohledu aerosolů?

Koronaviru se daří ve vlhkém prostředí a teplotě okolo 10 až 15 stupňů. Proto také proběhly ty raketové přenosy u hokejových týmů a třeba v chladírenských provozech. Ovšem pod nulou a okolo nuly už tomu tak není.

Když se podíváte na mapu šíření v ČR, tak s výjimkou Krkonoš dominují naopak malá města, obce a nížiny mimo horská střediska. Chápu obavy epidemiologů z ubytování lyžařů v horských střediscích, ne každý také jede na hory jen sportovat. Nicméně na vleku nebo sjezdovce koronavirus nechytnete a na běžkách mu spolehlivě utečete.

V jednom ze svých rozhovorů jste hovořil o tom, že dnes již dokážete mnohem lépe identifikovat ty skupiny, které lze považovat za skutečně rizikové. Kromě obezity, vysokého krevního tlaku, diabetu, o jaké se jedná skupiny?

To je široká paleta lidí s poruchou imunity od orgánových transplantací, pacientů léčených léky na potlačení imunity, onkologicky léčených pacientů, pacientů se záněty cév a stavy se zvýšenou srážlivostí krve, pacientů s vysokým tlakem v malém plicním oběhu, pacientů s chronickým selháním ledvin nebo s určitým typem chronického postižení plic. Podskupin je tedy hodně a na delší výklad, z kvantitativního hlediska dominují ale velmi obézní jedinci s vysokým tlakem a cukrovkou.

Jaký máte názor na apel imunologů, kteří se snaží prosadit, aby se očkovalo zatím jen jednou dávkou očkovací látky, aby se naočkovalo co nejvíce lidí. I z toho důvodu, že již první dávka může zabránit těžkému průběhu, tudíž by i více lidí dostalo šanci neskončit v nemocnici. Mnozí z nich navíc tvrdí, že je nesmysl v současné době očkovat ty, kteří již covid prodělali.

Klíčové pro zvládnutí pandemie nejsou počty pozitivních pacientů, ale klesající čísla závažně nemocných v nemocnicích. Ty snížíte také proočkováním rizikových skupin potenciálních pacientů dle výše uvedeného seznamu. Pokud se nyní nebudou očkovat lidé, kteří covid-19 prodělali, navíc se oddálí druhá dávka třeba z tří až čtyř týdnů na tři měsíce, jak praktikují ve Velké Británii, zbyde pro první dávku rizikovým skupinám více vakcín a je možné očkovat rychleji.

Myslím, že imunologové mají upřímnou snahu vakcinaci spuštěné uprostřed pandemie pomoci a zabránit rizikům možného znevěrohodnění celého procesu, například při souběhu asymptomatické infekce a vakcinace vedoucí k onemocnění covid-19. To se týká mimo jiné exponovaných zdravotníků.

Dále to může nastat třeba těžšími reakcemi po druhé dávce u dříve koronaviru exponovaných osob. Zde ta první dávka je pro ně vlastně druhá, protože tou první byl ten kontakt s koronavirem před tím.

Cílová populace rizikových osob, tj bez anamnestické pozitivity na SARS-CoV-2, by však měla dodržet platné vakcinační schéma dvou dávek. Připadá mi neuvěřitelné, že i u takto rizikových skupin se očkování odložilo, protože řadě z nich nebylo ještě 80 let (kritérium vakcinace). Zde bych preferoval rychlost a distribuci přes praktické a ambulantní lékaře ve stávajícím systému péče.

Nechal jste se vy sám očkovat a doporučil jste to svým kolegům v nemocnici? I mezi zdravotníky je spousta těch, co mají z vakcíny obavy.

Chci se nechat očkovat, jakmile to bude možné, a všem to doporučuji. V prosinci jsem se naočkoval vakcínou proti chřipce, vakcínu na SARS-CoV-2 jsem odložil, protože jsem měl vysoké protilátky signalizující imunitu na minimálně půl roku. Jen doplňuji, že pozitivní protilátky jsou marker prodělání covid-19, ale jejich absence nevylučuje, že člověk infekci také prodělal.