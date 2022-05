U Lanžhota cestovaly ocelové mosty

Z Lanžhota do Kútů jezdí od jara vlaky jen po jedné koleji. Kolej číslo dva je staveništěm a stavbaři již demontovali kolejnice. Do konce roku musí postavit nové mosty a nainstalovat nové kolejnice.

Dočasné přerušení dopravy z Lanžhota do Kútů přineslo komplikace v dálkové osobní i nákladní dopravě. Naštěstí už před lety vznikla alternativní elektrifikovaná trasa, kdy se vlaky vydaly z Břeclavi do Hodonína, hranici přejely na elektrifikované spojce do slovenského Holíče a pokračovaly do stanice Kúty, kde se vrátily na hlavní tah.