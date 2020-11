Tyran ji s dcerou držel měsíce doma. Sotva se nadechla, lockdown ji zase srazil na dno

„Sedm měsíců jsem byla držená v izolaci v bytě. Ten pocit se kvůli tomu, co je teď, vrací a to je hodně nepříjemné. Byla jsem 16 hodin zavřená v místnosti se svou dvouletou dcerou. Nesměla jsem ani na nákup, ani se psem. Partner mi sebral klíče. A bydleli jsme v 6. patře, takže jsem neměla ani jak se dostat ven, kdyby se něco dělo,“ popsala Právu své strádání paní Anna, která od jara žije v azylovém domě.

Druhá vlna pandemie zasadila matce dvouleté holčičky další ránu. „V létě to bylo po rozvolnění lepší. Sehnala jsem si brigády. Třeba jsem roznášela letáky, to šlo i s malou v kočárku. Ale teď není skoro nic. Občas si po večerech přivydělávám úklidy. Vzhledem k tomu, že žiju tady, nemám bydliště, a tedy nárok na pomoc v hmotné nouzi. Žiju jen z rodičovského příspěvku, který je 7600 korun, pět tisíc tu platím nájem. Z dvou a půl tisíce se měsíčně nedá s malým dítětem vyžít. Navíc před tím vším jsem pracovala v gastronomii, jako barmanka. Takže mě v tomto ohledu děsí i budoucnost,“ obává se paní Anna.

Odhodlání se ovšem brzy změnilo ve strach – vůbec nevěděla, kam jít a koho poprosit o pomoc. „Už se mi hlavou honily takové ty myšlenky, že malou musím odvést do klokánku a já že to zvládnu někde na ulici. Ale byl březen a velká zima. Šly jsme k jeptiškám prosit o pomoc, pak do organizace, kde si se mnou promluvila psycholožka, která řekla, že jsem přesně případ na krizový pokoj do azylového domu. Já do té doby ani nevěděla, že něco takového existuje. Naštěstí v azylovém domě organizace Acorus měli volný pokoj a okamžitě nás přijali. To byla doslova spása,“ vzpomíná na okamžik, který se odehrál před půlrokem, Anna.