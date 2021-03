Trikolóru povede Majerová Zahradníková, Klaus ml. rezignoval

Poslanec Václav Klaus mladší v úterý na mimořádném předsednictvu hnutí Trikolóra rezignoval na post předsedy. Uskupení do voleb povede místopředsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková. Zástupci Trikolóry to uvedli na tiskové konferenci. Klaus už dříve během dne oznámil, že nepovede Trikolóru do sněmovních voleb 2021 a nebude nikam kandidovat.