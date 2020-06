Trikolóra jde do krajských voleb se Svobodnými i Soukromníky

Trikolóra nasazuje svého kandidáta i do doplňovacích voleb do Senátu v obvodu Teplice, které budou 5. a 6. června. Na místo po zemřelém Jaroslavu Kuberovi za Klausovo hnutí kandiduje ředitel teplické střední školy Zdeněk Pešek. Jemu už vyjádřil podporu europoslanec za SPD Hynek Blaško, a to i přes to, že SPD nasazuje do voleb vlastního kandidáta, zastupitele Bohumila Ježka.