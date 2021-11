Trhovec: Viděl jsem tu ženy brečet

„Mně se zboží nezkazí, mohu jej nabídnout později. Ale viděl jsem tady ženy brečet kvůli tomu, co bude dál. A to se člověka dotkne,“ říká chlapík od černého řemesla, který je zvyklý svůj fortel předvádět přímo před lidmi.

„Starám se o nemocnou maminku, tím pádem dělám na půl plynu. A tak jsou pro mě vánoční trhy největším příjmem za celý rok, pokryjí moje fungování do dubna, do května, někdy i do července. Co teď nevydělám, budu muset sehnat jinak. Sáhnu do úspor a zažádám o kompenzace, myslím, že na ně mám nárok,“ líčí.