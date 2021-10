Tisková konference ministra Vojtěcha

V poslední době narůstá i počet hospitalizovaných koronavirových pacientů, do nemocnic častěji míří také očkovaní lidé.

Z grafu, který ukazuje poměr očkovaných na počet celkově nakažených, je patrné, že podíl očkovaných se zhruba od poloviny října zvyšuje zhruba na čtvrtinu všech nakažených. Na začátku září to byla asi pětina.

Platnost antigenních testů, která je nyní 72 hodin, by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla zkrátit na den a u PCR testů, kde je aktuálně platnost sedm dní, by to měly být tři dny.