Tisíce dětí bez pediatra, rodiče to řeší pohotovostí

Situace se kraj od kraje liší. „Někde jsou to stovky karet, jeden kraj uvedl rekordních deset tisíc karet dětí, ale jednalo se třeba i o dospívající, kterým už bylo 19 let, ale jejich karty tam zůstaly,“ řekla Právu Hülleová. Opírá se o informace od kolegů z regionálních sdružení. „Když to sečteme za celou republiku, tak to nejsou jednotky tisíc, ale víc než 10 tisíc karet,“ zdůraznila.