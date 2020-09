Těžko věřit, že Minář myslel spojování sil vážně, zaznívá od opozice

„Pokud někdo vyzýval ke spojování stran a k tomu, abychom tímto způsobem porazili hnutí ANO, a pak přijde sám s iniciativou, která síly tříští, tak je to jenom těžko pochopitelné,“ sdělila Novinkám předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Minář končí v čele Milionu chvilek. Chce do politiky

Opozice se podle ní navíc paradoxně ocitla ve fázi, kdy se jí spojování daří. Odkazovala přitom na domluvené koalice do podzimních voleb. „Prokázali jsme, že jsme spojení schopni,“ uvedla Pekarová Adamová.

Během schůzek, které podnikl v létě Minář a jeho nástupce Benjamin Roll s předsedy opozičních demokratických stran, mluvili prý i o variantě, že by se objevil jako nestraník na nějaké ze společných kandidátek. „Byl dost tajemný a nechtěl říci více detailů, ale nevím o tom, že by řekl nějaký konkrétní důvod, proč tohle není ta správná cesta,“ doplnila Adamová.

Na dobrou spolupráci v nadcházejících krajských volbách upozornil také šéf Pirátů Ivan Bartoš, který v této souvislosti upozornil, že Minář vznik vlastní strany oznamuje rok před parlamentními volbami, a to poté, co již rok vyzývá opozici k netříštění sil.

Ani šéf hnutí STAN Vít Rakušan neskrýval z Minářova rozhodnutí zklamání. Zdůrazňoval přitom, že ačkoli má každý plné právo založit novou stranu nebo hnutí, je to v rozporu s tím, co hlásal ještě před pár měsíci. „STAN půjde dál svojí cestou a věřím, že v listopadu představíme projekt pro příští volby. Panu Minářovi přeji hodně štěstí,“ dodal.

Také předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček zpochybnil Minářovu věrohodnost, co se týče jeho výzev k politickému sjednocování. „Pan Minář si samozřejmě může dělat co chce, nicméně je evidentní, že ten, který nejvíce volal po sjednocení opozice ji bude dále drobit. Něco to vypovídá o jeho věrohodnosti."