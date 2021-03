Studenti chtějí úřední maturitu. Přes Babiše posílají Plagovi dopis

„Ve středu jsme měli hovor s panem premiérem, kde jsme si všechno vyjasnili. Naše stanovisko jako maturantů platí. Myslíme si, že by nejlepším řešením byla úřední maturita, aby se zamezilo nedostatkům současného návrhu,“ řekl Trávníček Novinkám.

Na současném plánu maturit, který prosazuje ministr školství, studentskému hnutí vadí například to, že některé školy oznámily termíny praktických maturit již na půlku dubna, a to bez ohledu na to, že studenti dosud nejsou ve škole a nevědí, kdy se vrátí.