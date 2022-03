Student za pár hodin sehnal desítky dobrovolníků na pomoc uprchlíkům

Jen vyvěsit ukrajinskou vlajku nestačí. To proběhlo myslí sedmadvacetiletého Daniela Skřeka hned poté, co Rusko vtrhlo na území svého souseda. A protože je zvyklý pomáhat a nebojí se do věcí osobně vložit, dal dohromady během několika málo hodin tým lidí, který pracuje v brněnském Asistenčním centru pomoci Ukrajině. Pro pomoc získal více než osm desítek lidí a další se mu každým dnem hlásí.