Strojvedoucí: Ve skutečnosti naspíme ještě méně, než je dáno

„Na nocležnu je to půlhodina cesty veřejnou dopravou. To je půlhodina tam, půlhodina zpět. Musíte si povléct postel, udělat nějakou hygienu a z šestihodinového spánku jsou třeba čtyři, čtyři a půl hodiny,“ dodal.

„Někdy přijedu na nocležnu, kde není ani teplá voda, jindy někam, kde je v zimě nevytopená místnost a musím si zapnout přímotop, abych měl aspoň trochu teplo. Zažil jsem i spaní na ubytovně, kde se pod postelí proháněly myši a okno bylo do ulice, kde byla frekventovaná trolejbusová zastávka. To se pak těžko mluví o řádném odpočinku,“ řekl Právu další z nich.

Generální ředitel Českých drah Václav Nebeský Právu řekl, že přesčasová práce se u národního dopravce přísně kontroluje. „Strojvedoucí nesmí do práce nastoupit unavený, a pokud se necítí odpočatý, musí to nahlásit,“ poznamenal Nebeský.

„Jasně. To jako v každé nástupní stanici bude nachystaný další strojvedoucí pro případ, kdyby ten, co měl nastoupit, řekl, že je unavený?“ reagoval strojvedoucí. „Ne, buď ten unavený pojede, nebo řekne, že ne, ale pak to řekne jednou, možná dvakrát a je bez místa,“ dodal.