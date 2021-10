Straníci vyzývají exposlance KSČM: Dejte straně půlku odchodného!

Delegáti KSČM se v sobotu ve večerních hodinách usnesli na tom, že by měli končící poslanci strany kvůli složité finanční situaci KSČM vydat do stranické pokladny polovinu odchodného. Například bývalý předseda strany Vojtěch Filip jakožto někdejší první místopředseda Sněmovny by měl za svůj čtyřletý mandát získat přes 912 tisíc korun.