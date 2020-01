Stavíme vilu, ale máme peníze na chatku. Opozice je skeptická k důchodové reformě

Vláda podle některých opozičních partají důchodovou reformu nestihne do konce volebního období protlačit. „Obávám se, že se to nestihne, protože legislativní proces trvá dlouho,“ uvedl poslanec Pirátů Tomáš Martínek.

Opozice návrhu vyčítá především to, že se neřeší příjmová stránka věci. „Je evidentní, že úvodní heslo, že je potřeba se na to dívat očima našich dětí, lidmi mladšími 40 let, neplatí. Zabýváme se následujícími deseti lety, kde to vypadá dobře, protože ekonomika funguje, ale nebavíme se o tom, co bude, kdy bude systém v propadu,“ uvedl senátor ODS Miloš Vystrčil.