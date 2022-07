Stát přestane platit za 200 tisíc běženců

Stát v následujících týdnech přestane automaticky platit zdravotní pojištění za asi 200 tisíc ukrajinských uprchlíků v produktivním věku. Od jejich příchodu do Česka a získání dočasné ochrany totiž uplyne 150 dnů, což je podle zákonodárců doba, za kterou by si měli najít práci a péči by za ně už nemusel platit stát.