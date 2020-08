Stát otestuje silné kuřáky kvůli rakovině plic

Plíce nebolí, a když dotyčný kouří a kašle, přijde mu to normální. Rakovina plic začíná bolet až při metastázách nebo při prorůstání nádoru do hrudní stěny, a to už bývá pozdě. „Lidé by si měli dát pozor na jakoukoliv změnu kuřáckého kašle,“ upozornila Vašáková.