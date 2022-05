Stát má pro případ nouze ve skladech potraviny na jeden den

Současně ale uvedl, že to vláda může změnit. Naplnění skladů na více než dva týdny by podle Švagra vyšlo stát při současných cenách na 11 až 12 miliard korun.

Kvůli zvýšení potravinové bezpečnosti chce správa rezerv do léta navrhnout vládě novelu zákona, která by umožňovala zavést rezervační systém. Podle současného zákona musí být veškeré hmotné rezervy ve stoprocentním majetku státu. V novém systému by si SSHR u dodavatele potřebnou komoditu zamluvila a až v případě krize by ji koupila za cenu v čase a místě obvyklou.