Stát chce podpořit zelené obchody a haly

„Musíme se připravit na to, že za deset až patnáct let některé stromy ve městech vůbec neporostou, protože na ně bude strašné teplo. Tady se vytváří podmínky pro zelené střechy a fasády,“ řekl Právu ministr Richard Brabec ( ANO ).

Nechceme regulaci za každou cenu. Je jasné, že je to dražší řešení, ale je to komfortní pro zaměstnance,“ vysvětlil Brabec.

„Nyní přemýšlíme nad tím, jak investory namotivovat, aby se to stalo samozřejmou součástí investic, protože je to úžasná přírodní klimatizace, zachycuje velké množství vody,“ dodal ministr.

„Haly dodáváme už 30 let. Všechny byly klasické plechové, které vyzařují do krajiny obrovské množství tepla. Haly jsou největšími radiátory, na jejich střeše je teplota až 80 stupňů a každý metr čtvereční, na který dopadá sluneční svit, má výkon jeden kilowatt,“ řekl Právu předseda představenstva společnosti Liko-S Libor Musil.

Zájem o halu je podle něho obrovský a od otevření se ve firmě dveře netrhnou. „Ozelenění hal znamená investice navíc, ale palčivost vysušování je už tak velká, že o to firmy mají zájem. Už zpracováváme projekty, a pokud by stát těmto aktivitám pomohl, jsme přesvědčeni, že by se to stalo trendem. V České republice každý den začínají stavby na 15 hektarech půdy, velkou část z toho představují právě haly nebo parkoviště,“ upozornil Musil.