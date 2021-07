Starou hyperbarickou komoru v Ostravě nahradí nová za 100 milionů

„Novou dvoupodlažní budovu, v níž bude sídlit moderní hyperbarické centrum, připravujeme už čtyři roky. Momentálně jsme ve fázi, kdy se připravuje dokumentace ke stavebnímu povolení. To bychom rádi stihli do letošního podzimu, aby se už příští rok na jaře začalo stavět,“ sdělil Právu primář ostravského Centra hyperbarické medicíny Michal Hájek.

Dodal, že když vše půjde podle plánu, tak by se nové centrum otevřelo do konce příštího roku.

„Fungujeme v prostorách, které jsou opravdu ze 60. let minulého století. Pro pacienty, ale i pro náš personál tak bude nové centrum obrovskou změnou,” dodal Hájek.

„Jde o asi 20 léčebných indikací a stavů. Z těch akutních jsou to zejména dekompresní poranění u potápěčských nehod nebo vzduchové embolie do mozkových tepen, pak to jsou závažné akutní intoxikace oxidem uhelnatým či vážné infekce měkkých tkání a úrazy končetin,“ vyjmenovával primář.