Spor o protilátky přerůstá ve válku odborníků

To se ale teď změnilo, ministerstvo zdravotnictví lhůtu zrušilo. „Zejména s ohledem na výskyt mutací jsme aktuální omezení u očkování osob, které covid-19 prodělaly, s odborným týmem na ministerstvu přehodnotili. Dostupné vakcíny jsou účinné i proti mutacím a my chceme, aby tito lidé byli ještě více chráněni,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Oni to tam pálí od boku,” řekl bez obalu bývalý ministr zdravotnictví, člen vakcinologické společnosti a epidemiolog Roman Prymula. „Na tohle už jsou dnes jasná data, která se sbírají celosvětově, a evidence-based medicine (medicína založená na důkazech) říkají, aby se očkování u osob, které covid prodělaly, zejména po těžším průběhu, odkládalo na pozdější dobu. K tomu není moc co dodat, a pokud na ministerstvu tvrdí něco jiného, pak je to jejich zodpovědnost, ale vědecky to není opodstatněné,” tvrdí Prymula.