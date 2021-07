Spolu vjelo do kampaně „pozitivním” autobusem

„Snažíme se lidi oslovovat pozitivním programem. Když mluvíme s lidmi, říkají, že ví, že je Andrej Babiš (ANO) zlo, a rovněž ví, co udělala levicově-populistická koalice s Českou republikou. A chtějí od nás pozitivní řešení, slušnost a kompetence,“ řekl Fiala Novinkám.

„A my ukazujeme, že to uděláme, mimo jiné tím, že jsme vytvořili tuhle koalici, a jsme schopni se domluvit,“ dodal Fiala.

ANO posiluje a vyhrálo by volby. Šlachta před komunisty i ČSSD

V nadcházejících týdnech také rozešlou podobně jako hnutí ANO volební noviny do všech domácností. Na sociálních sítích chtějí zase pobavit pořady se stand-up komiky v čele s Nikolou Džokičem.

Podle šéfa lidovců Mariana Jurečky je také nutné, aby se nabízely reálné cíle. „Nemyslím si, že (negativní kampaň) je to odpověď na to, co občané chtějí. Naopak chtějí slyšet, že se věci změní systémově a bude tu justice a spravedlnost, která bude opravdu fungovat v čase,“ uvedl.