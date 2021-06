Soud: Stát zavřel koncem dubna restaurace v rozporu se zákonem

NSS už dříve dospěl k závěru, že pandemický zákon umožňuje omezit jen obchodní a výrobní provozovny, nikoliv provozovny služeb, včetně restaurací. Služby včetně restaurací by bylo možné regulovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale jen při splnění určitých podmínek a při náležitém odůvodnění. Připadalo by to v úvahu při velmi nepříznivé epidemické situaci, kdy je celá země v podstatě jediným ohniskem.