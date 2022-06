Soud o omezení Redlovy svéprávnosti: Onemocnění je trvalého rázu, nelze jej vyléčit

„Léčbou lze korigovat projevy onemocnění v případě střídání fází. V případě posuzovaného, pokud by došlo k (začerněno – zřejmě „manické fázi“, pozn. red.), posuzovaný je zvýšeně aktivní, má zvýšené sebevědomí a má sklony k tomu činit neuvážená jednání, která by jej mohla poškodit,“ napsala znalkyně.

Redl je pak prý apatický a mohlo by údajně dojít k tomu, že případnou třetí osobou by mohl být zneužit, pokud by mu předložila nějaké listiny, které by v této fázi podepsal.