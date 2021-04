Šlachtovi dárci: Exspolupracovník Rittiga i podnikatel z Plzně

Šlachta tvrdí, že se neobává ani toho, že by někdo z dárců chtěl v případě, že se dostane na podzim do Sněmovny, za příspěvek pro hnutí protislužbu. „Jsem zvědavý, kdo by po mně co chtěl vyžadovat,“ prohlašuje.

„Tím, že byl v zisku, tak to má z toho, co si ušetřil. Kdyby to mělo být o tom, že by se to dělalo tak, aby to nikdo nezjistil, nebo nechtěl zjistit, tak by to asi mělo být o tom, že by mně to přinesl a nikde by to nebylo vidět, ne?“ řekl Šlachta.