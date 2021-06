Sítě se baví. Ostříhaného Feriho lajkla Vězeňská služba

Shození ikonického afra Dominika Feriho vzbudilo pozornost ve středu dopoledne, kdy do médií unikla fotka jeho nového účesu, jež měla být původně věnována pouze seznamu jeho blízkých přátel na Instagramu.

Kladné „srdíčko“ Vězeňské služby u příspěvku, který se změně účesu věnoval, rázem spustilo smršť narážek na předrevoluční povinnost být ostříhán do vězení „na ježka“ či mít alespoň krátké vlasy.

„Těžko spekulovat nad tím, co za tou fotkou vidí správce ofiko twitteru vězeňské služby,“ sdílel screenshot lajknutí jeden z uživatelů. Příspěvek se následně dočkal řady sdílení.

Těžko spekulovat nad tím, co za tou fotkou vidí správce ofiko twitteru vězeňské služby @CrSluzba 😏 🤷‍♂️ pic.twitter.com/3agciikfhi

V souvislosti s twitterovou aktivitou se Novinky obrátily na zástupce Vězeňské služby s dotazem, co je k reakci vedlo. Oni sami však hledali pro lajk vysvětlení.

„Vůbec nevím, že jsme lajkli post na Twitteru, že se Dominik Feri ostříhal. Proč bychom to dělali? Twitter spravuji já a já jsem to určitě nelajkla. Mně je ta osoba úplně jedno,“ uvedla mluvčí služby Markéta Prunerová.

„Já se na to kouknu, ale to jsem určitě nelajkovala já, protože jsem to ani nečetla,“ doplnila.