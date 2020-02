Schillerová představuje závěrečnou fázi EET

Ministryně financí si od zavedení EET slibuje hlavně lepší výběr daní. Podle odhadů ministerstva financí by se do třetí a čtvrté vlny mělo zapojit zhruba 300 tisíc podnikatelů. EET by přitom podle úřadu měla letos do rozpočtu přinést 15,2 miliardy korun, z toho 2,4 miliardy korun souvisí s květnovým rozšířením EET na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. Podle dostupných informací je nyní do EET zapojeno 192 tisíc podnikatelů, kteří dosud zaevidovali 13 miliard účtenek.