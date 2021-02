S koronavirem se budeme potýkat minimálně do Vánoc, myslí si primář

„Dá se říct, že naštěstí, i když nejhorší chvíle byly, tak jsme se drželi zhruba na 90% obloženosti intenzivní péče, takže nám tam zůstávala určitá malá rezerva, takže jsme nemuseli nikdy masivně přikračovat k tomu, že bychom pacienty transportovali,“ svěřil Novinkám Aleš Chodacki, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. a krajský koordinátor pro očkování proti Covid-19 v Ústeckém kraji s tím, že to ani nevidí rádi, protože se pacientům může při transportu přitížit.

„V loňském roce jsme se starali o 1200 pacientů s covidem. Bylo to nesmírně náročné, záchrany se u našeho příjmu střídaly jedna za druhou. Personál si skutečně sáhl až na dno, ale těší nás, že jsme spoustu lidí vyléčili a vrátili do života. Vedle toho samozřejmě máme smutné příběhy, kdy někteří bohužel zemřeli, je to psychicky pro personál obtížné. Moc se těšíme na to pozitivní, že přijde konec epidemie a víme že to jediné, co epidemii ukončí je očkování,“ říká primář infekčního oddělení Pavel Dlouhý.