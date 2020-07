S generálem Procházkou se přišly rozloučit desítky lidí, dorazili i šéfové všech tajných služeb

O tom, co pro zpravodajskou komunitu Procházka znamenal, svědčí i to, že se s ním přišli rozloučit všichni tři současní šéfové výše jmenovaných služeb, tedy Jan Beroun za VZ, Marek Šimandl (ÚZSI) i Michal Koudelka (BIS). Mimochodem se to stává velmi výjimečně, aby se tito tři sešli někde na veřejnosti.