Rok od tornáda: Zraněná paní Baťková stále nemá hotovo, ale je ráda, že žije

Kdybych zůstala v kuchyni, zabilo by mě to, líčí žena řádění tornáda

„Když jsem zjistila, že nefunguje elektrika, běžela jsem se schovat. Jenže jsem běžela přes chodbu s velkými okny, začalo to na mě praskat, povalilo mě to. Nemohla jsem se zvednout, začalo na mě létat sklo ze všech stran. Mám sedm zašitých ran, byla jsem ráda že jsme vůbec stihli přijet do nemocnice. Čekala jsem v osušce na silnici, nikam se nedalo dovolat ani odjet, protože přes silnici byly stromy. Měla jsem poraněný i krk, děkuju Bohu, že vlastně žiju. Na zádech jsem měla centimetrové díry,“ popisuje.

„Slyšela jsem ránu, šílenou ránu. Byly tady opřená kolečka, a spadlo to, já jsem měla strach, že nám zase letí pryč střecha. Opravdu se bojím.

Ale s minulým rokem se to nedá srovnat. No já jsem si pak lehla do postele, modlila jsem se, a měla jsem plán, že kdyžtak poběžím na záchod, protože tam je jen jedno malé okénko a dalo by se tam schovat,“ prozradila s hrůzou v hlase Baťková.