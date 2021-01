Ředitel chebské nemocnice: Kapacity personálu jsou v podstatě na nule

V současné době máme uzavřené gynekologické oddělení i oddělení šestinedělí, což je dohromady třicet lůžek. Ta lůžka tam jsou, ale jsou nevyužitá, protože nemáme zaměstnance, kteří by se o ta lůžka starali. Problém není v lůžkách jako takových. Nyní leží v naší nemocnici asi polovina pacientů než před pandemií. Problém je v tom, že péče o covid pozitivní pacienty je specifická a náročná z hlediska epidemiologicko–hygienického. Personálu je potřeba asi dvakrát víc než při péči o standardního pacienta a to je problém.

Pečlivě to sledujeme. Jenže ani armáda nemá svého personálu nazbyt. I vojenský personál je rozprostřen v nemocnicích po celé republice. Aktivace jednotky intenzivní péče o osmi lůžkách v chebské nemocnici bude samozřejmě znamenat odliv vojenského personálu z jiných zdravotnických zařízení. Situace je složitá a rozhodně armáda nemá lidi, kteří by někde seděli a čekali, až dostanou rozkaz, ať sem přijedou.

Určitě by to pro nás byla pomoc, kdyby byla v Německu nemocnice, která by mohla převzít část naší covidové péče. Pomůže každé volné lůžko. Nicméně k tomu se já nemohu vyjadřovat, protože je to věcí nadřízených státních orgánů.