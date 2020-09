První volby z auta už za týden

Jestli volič přijede sám nebo i s někým, je podle Mlsny na osobním rozhodnutí každého. „To je jako když s manželkou přijdete do volební místnosti, stát to nijak nereguluje. A buď si vezmete volební obálku s vybraným hlasem z domu, nebo to uděláte na místě,“ doplnil s tím, že volit bude možné v 76 okresech a do Senátu také na dvou místech v Praze, kde se krajské volby nekonají.