Průzkum: ANO má nejlepší výsledek za rok, SPD by vypadla ze Sněmovny

Vítězem voleb by se podle říjnového modelu CVVM stalo hnutí ANO se ziskem 33,5 procenta. Piráti by měli 14 a ODS 13,5 procenta. ČSSD by získala 10, KSČM 8,5 a lidovci pět procent. Hnutí SPD by se do Sněmovny neprobojovalo. Pro hnutí ANO jde o nejlepší výsledek za poslední rok.