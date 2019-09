Příběh předraženého Zvěstování: exředitel NG má co vysvětlovat

Když se Národní galerie rozhodla v polovině loňského roku koupit od podnikatele Richarda Fuxy středověký obraz od Mistra vyšebrodského cyklu za 65 milionů korun, nevyvolalo to tehdy žádný velký rozruch. Jenže pak se začaly vynořovat pochybnosti. A to velké. Fuxa ho totiž koupil pouhého půl roku předtím v Německu za 70 tisíc eur, což je asi 1,8 milionu korun. Že by zásah štěstěny, která po nálezu „neznámého díla“ udělala z jeho majitele boháče? To těžko.