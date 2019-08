Předražené Zvěstování bude řešit Zaorálek

Jakou roli v tom hraje tehdejší ředitel NG Jiří Fajt, který obchod prosazoval? A bylo to celé domluveno s Fuxou už předem? To zatím říct nelze. Podle Deníku N odborník NG na staré umění stanovil cenu 65 milionů, aniž by přitom zohlednil to, za jak málo se obraz nedávno neúspěšně nabízel na aukci.