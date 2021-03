Přežil útok v Iráku, teď pečuje v Brně o pacienty. Zápřah jak na misích, líčí

Jsem tam od začátku tohoto roku. Předtím jsem pomáhal na standardním oddělení, ale zdá se mi to vlastně už hrozně dlouhé. Psychicky mě to netrápí, spíše fyzicky. Strašlivě mě po službě bolí záda. Jsem zpocený tak, že si musím nosit náhradní spodní prádlo.

Skoro bych teď řekl, že je to i horší než na misích, pokud jde o fyzickou zátěž. Jak to zvládají jiné sestry, po pravdě nechápu. Tolik se navíc nepotkáváme. Já jsem na svém boxu teď často i sám, pauzy máme jinak a sprchovat se také chodíme sami.

Takže ani tímto jsem si díkybohu ještě neprošel. Na misi je to jiné, musíte být pořád ve střehu, což tedy tady také, abyste neudělal chybu, ale nikdo na vás nezaútočí, nezraní vás, nezabije. Tam nevíte, kdy vám spadnou do pokoje rakety.

Původně jsem všeobecnou sestrou. Po šesti letech jsem vstoupil do armády a po výcviku nastoupil k bojovému praporu do Bučovic. Na misi v Afghánistánu na základně Bagrám na přelomu let 2018/2019 jsem působil společně s kolegou záchranářem a lékařem. Jako vojenští zdravotníci jsme školeni především na poskytování akutní přednemocniční péče v bojových podmínkách. Postupujeme dle odlišných pravidel od civilního prostředí, používáme specifické pomůcky a postupy, se kterými se v nemocnici nesetkáte. Jako příklad můžu uvést podání opiátů na základě rozhodnutí zdravotníka. Během nasazení jsem i trhal zuby nebo šil rány.

Dříve společně se sestrou, nyní už často sám se starám o jednoho nebo dva pacienty na boxu. Mám na starosti hygienu, polohování, které se provádí každé čtyři hodiny, obsluhu přístrojů. Náročné je speciálně to polohování, protože jde často o obézní pacienty. Sestry by to musely dělat ve třech, já to zvládnu sám nebo s pomocí jednoho člověka. Ale polohujeme-li pacienty se 180 kilogramy, musí nás být víc. I proto, že musíme dát pozor na kanyly, abychom jim ještě nějak neublížili. Po čtyřech hodinách se převléknu, umyju, jím, piju a zpracovávám dokumentaci. A pak jdu znovu na box, než skončí služba.