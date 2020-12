Přehledně: Za jakých podmínek bude od zítřka fungovat život v Česku

Školství bude zatím fungovat podle 4. stupně. Školy se do 3. stupně přesunou až od pondělí 7. prosince. Bude to znamenat zavedení rotace prezenční a distanční výuky na středních školách a pokračování tohoto systému výuky na 2. stupni základních škol. Do učeben se budou moci vrátit i 1. ročníky vysokých škol.