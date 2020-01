Praha ukázala, jak mají vypadat stanice metra D 

Už dříve radnice oznámila, že na podobě stanic se budou podílet i výtvarní umělci. Stanice Pankrác a Olbrachtova by tak měly vyzdobit Jakub Nepraš a Vladimír Kokolia.

Scheinherr v rozsáhlé prezentaci uvedl, že výstupy z metra jsou v řadě případů navržené jako demontovatelné stavby. Za ideální stav by považoval, kdyby se v budoucnu začlenily do parterů budov, které by tam měly vzniknout.