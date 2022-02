Praha Sobě oprášila komunistický nápad. Chce okružní linku metra

„Už při současné poptávce by linka metra přepravila v nejvytíženějších úsecích mezi Smíchovem a Budějovickou okolo 150 tisíc cestujících denně,” řekl Scheinherr. Dodal, že v budoucnu by to mohl být i dvojnásobek.

Případné nadšení Pražanů z představy nového metra ovšem mírní jeho další slova o tom, že studie by mohla být hotova v roce 2025. A pokud by vše šlo bez problémů, stavební povolení k první jižní části linky by mohlo město mít v roce 2033, tedy za 11 let.

Návrh z 80. let

Praha Sobě nicméně není první, kdo s takovým návrhem přichází. Okružní linka byla zanesena do koncepčních plánů již za éry komunistického režimu, kdy byla označena jako trasa E.

Podobně jako „nový“ projekt měla sloužit jako možnost pro cesty na dlouhý časový horizont. Vzhledem k tomu, že se v současnosti chystá výstavba linky D, bylo by logické, kdyby se další linka jmenovala E, tedy stejně jako návrh z 80. let. Praha Sobě ji nicméně nazvala linkou „O“, tedy okružní.

„Óčko” by mělo vést z Nádraží Podbaba přes Dejvice, Smíchov, Dvorce, Budějovickou, Vršovice, Žižkov, Vysočany, Čakovice a poté v druhé fázi severně zpět do Podbaby.

Scheinherr dále uvedl, že podle prvotního návrhu by linka měřila asi 36 kilometrů a bylo by na ní 23 stanic, první část mezi Podbabou a Čakovicemi by měla 26 kilometrů s 18 stanicemi.

Projekt si přitom klade za cíl odstranění nutnosti jezdit na některých trasách přes centrum, ulevilo by se i přetíženým úsekům metra, zjednodušilo dojíždění do práce pro Středočechy a došlo by k napojení systému MHD na plánovanou novou zástavbu.

„Neuvíznout na dobudování metra D“

Za účelem prosazení záměru plánuje náměstek letos městským radním předložit zadání podrobné studie proveditelnosti linky O.

Scheinherr nyní také potvrdil, že předběžně o možnosti jednal s některými koaličními partnery a se zástupci městských organizací.

„Všichni se shodují, že je důležité, aby Praha pokračovala v rozvoji a neuvízla v tom, že dobudujeme metro D a nebudeme mít žádné pokračování," řekl Scheinherr.

Adam Scheinherr (Praha sobě) Foto: Jan Handrejch, Právo

Náklady? Nelze odhadnout

Náklady na okružní linku se podle Scheinherra nyní nedají odhadnout, protože bude záležet i na použitých technologiích a dá se například předpokládat, že by metro mohlo v mnohem větší části jezdit po povrchu.

„Šlo by samozřejmě o jednu z největších investic v historii města, ale není to nic, co bychom nezažili, Praha byla schopna vybudovat i tři linky metra najednou," prohlásil Scheinherr.

Vyhnánek: Ať část zaplatí stát

Náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) řekl, že na rozšiřování metra by se měl finančně podílet stát. A doplnil, že město hromadilo peníze, ale nepřipravovalo projekty.

„Tady se historicky dělo, že město hromadí peníze, pak teprve chystá projekt, a pak teprve po letech, kdy ty peníze ztratily někdy i desítky procent hodnoty, teprve ten projekt realizuje," řekl.

Město v současnosti čeká na stavební povolení pro stavbu prvního úseku čtvrté linky metra D, který má měřit asi deset kilometrů a propojí Pankrác a Písnici. V budoucnu má být postaven další úsek z Pankráce na náměstí Míru. Celková předpokládaná cena linky D je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun.