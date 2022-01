Pozitivní PCR test má umožnit výjimku, lidé se měsíc vyhnou izolaci

Lidé, kteří měli pozitivní PCR test na covid-19 a chorobu prodělali, by se podle návrhu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) nemuseli 30 dnů od jeho provedení opětovně testovat a nemuseli by ani do karantény či izolace. Válek to ve středu předloží vládě. Ministr to uvedl v Otázkách Václava Moravce.