Posudek k Bečvě je komplet, viník je znám, říká soudní znalec

„Znalecký posudek jsem dokončil. Má mnohem víc než sto stran. A k tomu má dalších třináct několikastránkových příloh. Povedlo se dát dohromady vše, co bylo zapotřebí. Myslím si, že je to komplet,“ uvedl Klicpera. Na otázku Práva, zda v posudku poukázal na konkrétního viníka, řekl: „No, samozřejmě, že ano. K tomu se musí každý posudek dopídit. Nebo aspoň by měl. Konkrétní ale nebudu.“