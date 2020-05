Poslankyně ANO navrhuje elektronickou evidenci plných mocí

„Novela notářského řádu by každému zájemci umožnila, aby svou plnou moc evidoval elektronicky, notář by si pak mohl snadno ověřit její pravost. V Evropě je taková evidence běžným nástrojem,“ uvedla.

Novela, pod kterou se podepsali poslanci napříč politickým spektrem, mezi nimi například Marek Benda (ODS), Jan Chvojka (ČSSD) nebo Dominik Feri (TOP 09), počítá i s výrazným zjednodušením založení firmy, které by mohlo jít z domova po internetu a celý proces by se mohl zkrátit na jednu hodinu. Červíčková se inspirovala rakouským modelem.

„Člověk by mohl založit firmu, aniž by musel k notáři. Stačí mít občanský průkaz s čipem a pomocí verifikace obličeje ověřit identitu. Je to velmi bezpečný systém, který se nedá zneužít. Navíc to pomůže hendikepovaným lidem, kteří si založí společnost, aniž by se museli někam dopravit,“ sdělila Právu poslankyně.