Poslanci schválili konec kojeneckých ústavů

Česko je jednou z posledních zemí v Evropské unii, kde se dosud umísťují děti do tří let do kojeneckých ústavů. To by podle pátečního rozhodnutí zákonodárců mělo skončit do konce roku 2024.

„A je to! Kojence a batolata do tří let už nebude možné umístit do ústavu. Změnili jsme tím k lepšímu osudy nejmenších ohrožených dětí a přiblížili jsme se tím civilizovaným zemím. Děkuji všem, kteří naše návrhy podpořili. Žádali to nejen odborníci, ale i veřejnost. Už roky. Hurá!” radovala se z výsledku hlasování místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Počty dětí umisťovaných do kojeneckých ústavů v posledních letech klesají. Na začátku roku v nich bylo zhruba 230 dětí.

Na zrušení apelovala například poslankyně a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO).

„Domnívám se, že nazrál ten čas, aby i Česká republika neumisťovala děti do tří let věku – když vidíme a porovnáme tu věkovou hranici, to je to minimum minima – do ústavních zařízení. Na transformaci má dva a půl roku, aby ještě více zkvalitnila systém pěstounské péče,“ prohlásila na plénu Válková.

Mohou vzniknout ústavy pro postižené děti

Současné kojenecké ústavy se během příštích dvou a půl let budou moci přetransformovat na ústavy, které se budou starat o děti s těžkým zdravotním postižením.

Podobného názorů byla i Richterová. „Pro malé děti jsou ústavy poškozující,“ míní.

Proti se pak stavěli hlavně komunističtí poslanci. Ti například poukazovali na nedostatek kvalitních pěstounů v České republice, kteří by zvládli nahradit kojenecké ústavy. Poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová plán na zrušení ústavu označila za předvolební populismus.

V následném hlasování se pro zrušení ústavů vyslovilo 99 ze 113 přítomných poslanců. Pro byli poslanci téměř ze všech klubů, komunisté se zdrželi.

Zvýší se odměny pěstounům

Součástí schválené vládní novely bylo i navýšení odměn pěstounů. Pokud změny schválí také Senát a prezident Miloš Zeman bude nově růst odměn navázán na minimální mzdu, bude se automaticky valorizovat. Roli bude hrát i počet opečovávaných dětí a jejich zdravotní stav. Za návrhem stojí poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka a Petr Dolínek (ČSSD).

Pokud o dítě pečují jeho příbuzní, místo pěstounské odměny budou podle schválené novely dostávat novou nezdaněnou dávku nazvanou příspěvek při pěstounské péči. Dávka by se odvíjela od životního minima jednotlivce a její výše by závisela také na tom, zda má příbuzný k dítěti vyživovací povinnost nebo zda je dítě tělesně postižené.

Příspěvek na dítě pro klokánky a podobné azylové domy vzroste podle předlohy z 22 800 na 36 tisíc korun měsíčně. Razantnější zvýšení prosadil Jan Bauer (ODS), kabinet navrhoval růst na 30 tisíc korun měsíčně.