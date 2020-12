Poslanci ANO navrhují prolomit anonymitu u předplacených SIM karet

Prodejci předplacených SIM karet by měli mít právo získávat rodná čísla zákazníků, kteří si tyto karty kupují do mobilních telefonů. U cizinců by pak směli získávat údajů více, například jejich jména, data narození nebo bydliště. Tyto údaje by pak předávali operátorům. Počítá s tím pozměňovací návrh poslanců ANO Moniky Červíčkové a Jiřího Maška k vládní novele zákona o elektronických komunikacích, který oba poslanci předložili ve Sněmovně.