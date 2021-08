Posedlý medik přivedl svého psa na pokraj smrti

„U psa vytvářel vlastní, nepravdivé diagnózy a sám ho léčil různými zákroky, které byly velmi bolestivé a mohly vyústit až v nevratně poškozené zdraví zvířete či jeho smrt,“ stojí v obžalobě, kterou na 26letého medika nyní podala k soudu státní zástupkyně Marie Čechová a do které mělo Právo možnost nahlédnout.

„Opakovaně, bez zjevných příčin sám aplikoval psovi do konečníku rektální rourku a peán. Dále mu prováděl punkce jehlou do podkoží anebo zaváděl drén do dutiny břišní. Přitom zvířeti nasazoval vlastní medikaci, jako například různá sedativa, čímž mu způsobil poškození jaterních funkcí,“ popsala státní zástupkyně „léčebné“ praktiky obviněného muže.