Politologové: Prohlášení Benešové je nepřípustné. Žije v konspiračním světě

„Chtěla říct, že nesouhlasí s výrokem soudu, ale řekla to absolutně nepřípustně. Nevrhá to špatné světlo pouze na resort spravedlnosti, ale na také na politiku jako takovou. Ministři a všichni další vysocí ústavní činitelé jsou tu od toho, aby drželi nějaké standardy a nepropadali konstrukcím, které jsou navíc nepodložené,” okomentoval výroky ministryně politilog z Univerzity Palackého v Olomouci Pavel Šaradín.

Šéfka resortu spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) ve středu kritizovala rozhodnutí Ústavního soudu, který pod vedením předsedy Pavla Rychetského, zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kadidujících subjektů.

„Na ústavním nálezu mi hlavně vadí, že to tam měli přes tři roky a teď pár měsíců před volbami najednou rozhodují. Co je za tím? Komu se kdo zavázal, kdo komu co slíbil?” prohlásila pro Deník N. „Samozřejmě žádné důkazy nemám, ale takhle funguje život,” dodala.

Šaradín: Může vycházet z vlastní zkušenosti

Tímto prohlášením podle politologů řekla, že korupce mezi soudci je běžná. „Je docela možné, že takovou zkušenost má. Neznám její život, ale je pravděpodobné, že se s tímto setkala, a teď paušalizuje svou zkušenost i na ostatní soudce. Ale myslím si, že ona je tu právě od toho, aby takovýmto věcem bránila, nikoliv aby je bez podložení zveřejňovala,” řekl Novinkám Šaradín.

Podle něj takový útok zapadá do koncepce toho, co se děje v jiných zemích, například Polsku, kde soudy čelí enormnímu tlaku a zpochybňování.

„Od ministryně spravedlnosti je to pěkný způsob, jak podrývat důvěru v ústavní instituce České republiky. Je vidět, že z hlediska svého uvažování žije v lehce konspiračním světě a ve světe, kde každý je každému za něco zavázán,” míní zase politolog Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček.

Podle Kopečka by se dala jistá kritika Ústavního soudu pochopit kvůli načasování rozhodnutí, s nímž ústavní soudci přišli ve volebním roce, přestože věc mají na stole zhruba tři roky.

„Z hlediska časového to rozhodnutí opravdu není šťastné, je to ve volebním roce. Ale podstatnější věc je ta, že paní ministryně zřejmě považuje některé soudní instituce v zásadě za zkorumpované, což z úst ministra spravedlnosti zní opravdu jako způsob, jak likvidovat důvěru v české ústavní instituce,” uvedl Kopeček s tím, že je to zvláštní.

Jiný kalibr

Jde podle něj o útok „úplně jiného kalibru” na klíčovou soudní, ale i ústavní instituci. „Vypadá to v zásadě, jako kdybychom se pohybovali někde daleko na východě. Použít argumentaci o tom, že soudci jsou zkorumpovaní, což ona v podstatě říká, a že je to ze své podstaty prohnilé, když to jednoduše vyložím, to je už úplně jiná úroveň kritiky,” míní.

Kopeček ale zároveň nabízí možnost, že slova ministryně mohla negativně ovlivnit například nějaká osobní antypatie k někomu z Ústavního soudu, což se do jejího prohlášení mohlo promítnout.