Po pandemii covidu přijde vlna srdečních a cévních chorob, obávají se lékaři

„Po překonání pandemie covidu nám hrozí pandemie kar­diovaskulárních chorob, kde je u nás mortalita stále jedna z nejvyšších v EU,“ uvedl předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart. „Nárůst počtu osob, které trpí srdečním selháním, je v posledních letech skoro exponenciální, je to do určité míry pandemie 21. století,“ řekl. Do roku 2040 by podle něj počty srdečních onemocnění měly stoupnout až o 41 procent.