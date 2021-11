Piráti: Majitelé Bohemia Energy se pokoušejí ukrýt majetek

Majitel energetické společnosti Bohemia Energy (BE) Jiří Písařík s manželkou Hanou se podle Pirátů v říjnu pokusili přesunout některé nemovitosti v hodnotě stovek milionů korun na virtuální firmy. Piráti tvrdí, že se tím manželé snažili ukrýt svůj majetek a hrozilo by, že poškození bývalí klienti BE nebudou mít z čeho získat případné kompenzace.