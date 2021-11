„Pan Evropa“ bude olomoucký radní Sršeň

„Ještě není rozhodnuto, ale jsem ve hře,“ řekl ve středu Právu Sršeň. Ten je bývalým místopředsedou STAN, je místopředsedou Sdružení místních samospráv a byl prezidentem Evropské asociace pro rozvoj venkova. Ve sněmovních volbách v roce 2017 byl lídrem STAN na Olomoucku, do parlamentu se ale nedostal.

O tento post měla původně zájem koalice Spolu vzhledem k tomu, že Piráti mají dostat ministerstvo zahraničí. Tam by měl zasednout exposlanec Jan Lipavský.

„Byla to jedna z největších dnešních výtek v poslaneckém klubu, protože takhle to vypadá, že ztrácíme vliv na zahraniční politiku,“ sdělil Právu jeden z poslanců ODS pod podmínkou anonymity. „Naštěstí to vypadá, že zahraniční politika bude hodně v gesci premiéra Petra Fialy,“ dodal.