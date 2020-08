Otrav z hub přibývá. Pozor na špatnou úpravu

„Mezi nejčastější ‘pravé‘ otravy houbami patří požití muchomůrky tygrované. Ve většině případů to není příliš nebezpečná otrava, ale její příznaky mohou být velmi nepříjemné,“ popisuje Novinkám Hana Farná z Toxikologického informačního střediska (TIS).

Otrava muchomůrkou tygrovanou nastává už po půl hodině až dvou hodinách. Projevuje se slzením, sliněním, kolikovitými bolestmi břicha, zúžením zornic, vzrušivostí. Otrávení lidé mohou mít také zrychlený tep, nízký tlak, halucinace, křeče, popřípadě pak mohou upadnout i do kómatu.

Muchomůrku tygrovanou by si houbaři mohli splést například s muchomůrkou šedivkou či růžovkou zvanou masák. Na rozdíl od muchomůrky tygrované mají ale obě houby rýhovaný prsten.

Podle Farné by pak lidé neměli sbírat lesní žampióny. „Jen mykolog se může spolehnout, že je nezamění s muchomůrkou zelenou. Zrovna tak nesbíráme nízké bedly, protože i ty obsahují podobné toxiny jako muchomůrka zelená,“ vysvětluje.

Velmi časté jsou podle Farné i otravy tzv. modrajícími hřiby, a to zvláště při nedostatečném tepelném zpracování. „Jejich toxiny ale působí jen v trávicím traktu. Pokud se předejde následkům ztráty tekutin a elektrolytů, nezpůsobí trvalé poškození,“ popisuje.

Jedním z hřibů, na který by si měli dát sběratelé pozor, je hřib satan. Ten si lidé podle Kvasničky nejčastěji pletou s hřibem kovářem. Hřiba satana ale houbaři poznají podle válcovitého červeného třeně, nahoře se pak mění do červenožluta.

„Neustále řešíme i nepravé otravy z hub špatně skladovaných, zkažených, nedostatečně tepelně upravených, popřípadě syrových,“ varuje dále lékařka z TIS. Houbaři by tedy neměli ochutnávat syrové houby a měli by hlídat své děti, aby samy nějakou houbu neochutnaly.

Podle lékařů a mykologů by lidé neměli sbírat houby, které neznají. Když si člověk houbou není jistý, měl by se zeptat zkušeného houbaře či nejbližšího mykologa. „Pokud to nemá daleko, může za ním po telefonické domluvě zajet. Existuje také mykologická poradna na Facebooku, kde většinou stačí dobré fotky celé houby, klobouku, klobouku zespodu a příčný řez houbou,“ radí Kvasnička.