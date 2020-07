Ostravští hygienici budou čelit žalobě. Vzali práci tisícům lidí, tvrdí iniciativa

Nově vniklá platforma chce, aby soud prohlásil nařízení hygieniků za neplatná, aby se již podobné kroky nemohly opakovat. Zároveň organizátoři kulturních akcí a dodavatelé služeb chtějí do budoucna stanovit přesnou metodiku vyhlašování podobných opaření a chtějí mít své zástupce v krizových štábech. Tak zásadní omezení svobod, k jakým došlo minulý týden v Moravskoslezském kraji, mají být vždy přiměřená situaci, což se v tomto případě podle iniciativy nestalo.

Jak uvedla zakladatelka iniciativy Karolína Skórková, formu žaloby nyní ladí právníci. „Jde nám o to, aby soud jasně řekl, že takhle to už nikdy v budoucnosti udělat nejde," řekla Skórková s tím, že nikdo nemá nic proti nošení roušek i dalším hygienickým opatřením, vadí ale nekoncepčnost a to, že hygienici vůbec neřeší dopady svých rozhodnutí. Ta jsou přitom devastační pro celé odvětví a mají nedozírné ekonomické následky.